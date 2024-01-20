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Компьютеры
Опубликовано 20 января 2024, 16:30
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AMD убрал тайваньскую маркировку с процессоров и оценил причастность Китая

Который оказался тут ни при чем
Удивив многих, AMD удалила все маркировки, указывающие на то, что ее процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК производятся в Тайване. Впоследствии компания пояснила, что это решение было принято не для того, чтобы «умиротворить» КНР, которая уже давно пытается заставить компании маркировать продукцию, произведенную на Тайване, как «Сделано в Китае».

AMD утверждает, что это изменение было сделано для того, чтобы упростить процесс маркировки своей продукции и привести его в соответствие с процессом маркировки продукции Xilinx, которая была приобретена в 2022 году. Компания также отмечает, что обычно на некоторых процессорах не указывается страна-производитель.

Хотя AMD утверждает, что решение не было политически мотивированным, очевидно, что этот шаг поможет избежать потенциальных проблем с китайским рынком. В прошлом AMD подвергалась критике за упаковку, на которой в качестве страны происхождения был указан Тайвань, и другие компании также сталкивались с критикой за подобную маркировку.

Удаление тайваньской маркировки с процессоров AMD — это значительное изменение, но важно отметить, что оно не является беспрецедентным. Другие компании принимали подобные решения, пытаясь избежать политической деликатности.

Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Тайвань
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#Китай
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#AMD
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