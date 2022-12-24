AMD улучшила работу на Linux при использовании их новых видеокарт

С помощью новой серии патчей AMD стремится улучшить этот процесс за счет возможности более легкого возврата к буферу кадров встроенного ПО, когда графический драйвер ядра AMDGPU не может правильно загрузиться.

С новым подходом к обнаружению на основе IP "block by block" к тому, как графический драйвер с открытым исходным кодом AMD Radeon Linux управляет инициализацией оборудования с RDNA3 и далее, драйвер AMDGPU будет пытаться “прощупать” все графические процессоры Radeon, даже если в итоге может оказаться, что они не полностью поддерживаются.

В свою очередь, это приводит к разрушению фрейм-буфера системной прошивки. Но сейчас в случае загрузки графического процессора RDNA3 с немного устаревшим ядром (до версии 6.0) или отсутствием необходимой прошивки RDNA3 для инициализации оборудования, это может привести к зависанию экрана или невосприимчивости системы.

Данная серия патчей закладывает основу для поддержки в драйвере ядра AMDGPU. Другие драйверы DRM Linux также могут использовать эту функциональность в случае сбоев аппаратного зондирования/инициализации.