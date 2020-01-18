AMD ускорила среднебюджетную видеокарту Radeon RX 5600 XT для конкуренции с NVIDIA

Сообщается, что компания Sapphire уже изменила параметры модели Pulse RX 5600 XT, увеличив показатели частоты ядра с 1620 до 1750 МГц, а памяти — с 12 до 14 ГГц.

Как это повлияло на производительность видеокарты, показали тесты. В Time Spy результат RX 5600 XT увеличился с 6900 до 7600 баллов (на 10%), в Fire Strike — с 19 700 до 21 900 баллов (на 11%), в Fire Strike Extreme — с 9700 до 10 800 баллов (на 11%), в Fire Strike Ultra — с 5000 до 5500 баллов (на 10%).

Таким образом, Radeon RX 5600 XT вполне сможет тягаться с RTX 2060.