Компьютеры
Сегодня 17:35
AMD ускорила среднебюджетную видеокарту Radeon RX 5600 XT для конкуренции с NVIDIA
В частности, с GeForce RTX 2060
Недавно СМИ сообщили, что NVIDIA удешевила видеокарту GeForce RTX 2060. Теперь она стоит всего на $20 дороже, чем AMD Radeon RX 5600 XT, которая готовится к выходу. Чуть позже стало известно, что в ответ на действия конкурентов AMD решила ускорить новинку. Сегодня в сети появились первые тесты улучшенного решения.
Сообщается, что компания Sapphire уже изменила параметры модели Pulse RX 5600 XT, увеличив показатели частоты ядра с 1620 до 1750 МГц, а памяти — с 12 до 14 ГГц.
Как это повлияло на производительность видеокарты, показали тесты. В Time Spy результат RX 5600 XT увеличился с 6900 до 7600 баллов (на 10%), в Fire Strike — с 19 700 до 21 900 баллов (на 11%), в Fire Strike Extreme — с 9700 до 10 800 баллов (на 11%), в Fire Strike Ultra — с 5000 до 5500 баллов (на 10%).
Таким образом, Radeon RX 5600 XT вполне сможет тягаться с RTX 2060.