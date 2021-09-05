AMD уже начала производить новейшие процессоры Ryzen 6000

По информации инсайдера, заводы AMD в Китае также будут производить шесть дополнительных продуктов для запуска в первой половине 2022 года.

Новые процессоры компании будут называться AMD Rembrandt или Ryzen 6000. Они будут предназначены и для настольных компьютеров, и для ноутбуков. Модели серий 6000U и 6000H заменят Ryzen 5000. Эти гибридные процессоры впервые получат поддержку памяти DDR5. Однако самым большим обновлением для Rembrandt является интегрированная графика Navi2, та же графика, которая будет присутствовать в APU Van Gogh, используемом портативной игровой консолью Steam Deck.

Процессоры AMD Rembrandt могут быть анонсированы на выставке CES 2022.