AMD уже начала производить новейшие процессоры Ryzen 6000

Компьютеры
Сегодня в 13:00
AMD уже начала производить новейшие процессоры Ryzen 6000Их представят в начале 2022 года
Источники сообщили, что гибридные процессоры (APU) AMD, которые будут построены на обновлённой архитектуре Zen3+, уже начали производить массово.
По информации инсайдера, заводы AMD в Китае также будут производить шесть дополнительных продуктов для запуска в первой половине 2022 года.
Новые процессоры компании будут называться AMD Rembrandt или Ryzen 6000. Они будут предназначены и для настольных компьютеров, и для ноутбуков. Модели серий 6000U и 6000H заменят Ryzen 5000. Эти гибридные процессоры впервые получат поддержку памяти DDR5. Однако самым большим обновлением для Rembrandt является интегрированная графика Navi2, та же графика, которая будет присутствовать в APU Van Gogh, используемом портативной игровой консолью Steam Deck.
Процессоры AMD Rembrandt могут быть анонсированы на выставке CES 2022.