AMD уже представила серверные платформы для процессоров 2026 и 2027 года

Опубликовано 13 июня 2025, 14:231 мин.
AMD уже представила серверные платформы для процессоров 2026 и 2027 годаSP7 и SP8 с поддержкой DDR5 и PCIe 6.0 для процессоров EPYC Venice и Verano
AMD представила новые серверные платформы SP7 и SP8, разработанные для будущих процессоров EPYC Venice (2026 год) и EPYC Verano (2027 год). Эти процессоры получат высокую производительность и поддержку современных стандартов.
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Платформа SP7 предназначена для мощных дата-центров. Она поддерживает до 16 каналов оперативной памяти DDR5 со скоростью до 12 800 МТ/с, а также до 128 линий PCIe 6.0 и дополнительные линии PCIe 4.0. Процессоры на этой платформе могут иметь до 256 ядер и 1024 МБ кэш-памяти третьего уровня.
SP8 — это более доступная платформа, но с мощной конфигурацией: 8 каналов DDR5, до 192 линий PCIe 6.0 и до 128 ядер. Обе платформы поддерживают разные типы памяти и улучшенные технологии безопасности и масштабирования.
Новые процессоры будут потреблять до 600 Вт энергии, а старшие версии смогут работать в конфигурации с двумя процессорами на одной плате.