AMD уже представила серверные платформы для процессоров 2026 и 2027 года

SP8 — это более доступная платформа, но с мощной конфигурацией: 8 каналов DDR5, до 192 линий PCIe 6.0 и до 128 ядер. Обе платформы поддерживают разные типы памяти и улучшенные технологии безопасности и масштабирования.

Новые процессоры будут потреблять до 600 Вт энергии, а старшие версии смогут работать в конфигурации с двумя процессорами на одной плате.