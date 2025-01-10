AMD в нехватке своих процессоров Ryzen 7 9800X3D обвинила Intel

Процессоры Arrow Lake мало что сделали, чтобы оспорить доминирование AMD в игровом сегменте. Даже недавний патч, призванный повысить производительность Arrow Lake, не помог, оставив AMD в более выгодном положении, чем предполагалось, пишут СМИ.

Дэвид МакАфи из AMD объяснил, что сложный процесс производства чипов с 3D V-Cache, таких как 9800X3D, требует длительного времени на подготовку, что затрудняет быстрое удовлетворение растущего спроса. Он заверил, что производство наращивается, но потребуется время, чтобы увеличить поставки на рынок.