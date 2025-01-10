AMD в нехватке своих процессоров Ryzen 7 9800X3D обвинила Intel

Опубликовано 10 января 2025, 15:571 мин.
AMD в нехватке своих процессоров Ryzen 7 9800X3D обвинила IntelУ неё не вышло
AMD рассказала о нехватке своих процессоров Ryzen 7 9800X3D. Руководство AMD указало на более высокий, чем ожидалось, спрос, частично вызванный неудовлетворительными показателями процессоров Arrow Lake от конкурирующей Intel.
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Процессоры Arrow Lake мало что сделали, чтобы оспорить доминирование AMD в игровом сегменте. Даже недавний патч, призванный повысить производительность Arrow Lake, не помог, оставив AMD в более выгодном положении, чем предполагалось, пишут СМИ.
Дэвид МакАфи из AMD объяснил, что сложный процесс производства чипов с 3D V-Cache, таких как 9800X3D, требует длительного времени на подготовку, что затрудняет быстрое удовлетворение растущего спроса. Он заверил, что производство наращивается, но потребуется время, чтобы увеличить поставки на рынок.