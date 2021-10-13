AMD внезапно представила новую бюджетную игровую видеокарту

Уже вышедшая модель AMD RX 6600 XT позволяет играть в большинство самых новых игр в разрешении 1080p и на максимальных настройках. Однако она не поддерживает трассировку лучей. Новая RX 6600 — это, по сути, та же карта, но с меньшим количеством вычислительных блоков (28 вместо 32), сниженной частотой и уменьшенным энергопотреблением — 132 Вт против 160 Вт.

Если сравнивать новинку с NVIDIA RTX 3060, то она в чём-то проигрывает конкуренту, а в чём-то выглядит лучше. Что касается сравнения с 6600 XT, то разрыв составляет 10-15%.