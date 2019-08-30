AMD впервые за пять лет обошла NVIDIA по продажам видеокарт

Об этом говорят отчёты аналитиков Jon Peddie Research за второй квартал 2019 года. Рыночная доля AMD в направлении видеокарт достигла 17,2%. Во втором квартале прошлого года эта цифра колебалась в пределах 14,8%. У NVIDIA наоборот в 2018 году доля рынка равнялась 17%. Теперь же только 16%. Лидером, конечно, остаётся Intel.

Скорее всего, свою роль сыграли 7-нанометровые видеокарты AMD на архитектуре RDNA. Журналисты предполагают, что выпуск бюджетных 3D-карт Navi 14 и топовых Navi 12 поможет AMD укрепить позиции.