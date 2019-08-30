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Компьютеры
Сегодня 16:44

AMD впервые за пять лет обошла NVIDIA по продажам видеокарт

Но лидером на рынке по-прежнему остаётся Intel
Впервые за последние пять лет дискретные видеокарты AMD начали продаваться лучше, чем продукты NVIDIA.

Об этом говорят отчёты аналитиков Jon Peddie Research за второй квартал 2019 года. Рыночная доля AMD в направлении видеокарт достигла 17,2%. Во втором квартале прошлого года эта цифра колебалась в пределах 14,8%. У NVIDIA наоборот в 2018 году доля рынка равнялась 17%. Теперь же только 16%. Лидером, конечно, остаётся Intel.

Скорее всего, свою роль сыграли 7-нанометровые видеокарты AMD на архитектуре RDNA. Журналисты предполагают, что выпуск бюджетных 3D-карт Navi 14 и топовых Navi 12 поможет AMD укрепить позиции.

techquila.co.in

Недавно стало известно, что производитель микросхем будет поставлять Samsung IP-ядра Radeon для создания графических ускорителей для однокристальных платформ Exynos.

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