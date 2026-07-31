AMD выпустила бюджетную видеокарту RX 9050, но есть пару нюансов

Карта выпускается в двух версиях. Старшая получила 8 ГБ памяти GDDR6 и стоит около 279 долларов. Младшая, с всего 4 ГБ памяти, будет продаваться только в составе готовых устройств, а не отдельно.

По заявлению AMD, 8-гигабайтная версия в Cyberpunk 2077 выдаст 96 кадров в секунду, а в Forza Horizon 6 — 131 кадр при средних настройках. На этом фоне 4-гигабайтная версия «вызывает споры». На что она-то будет способна.

Тревогу у СМИ вызывает и цена. Разница между RX 9050 и более мощной RX 9060 XT составляет всего 20 долларов по заявленным ценам (на практике найти RX 9060 XT за рекомендованную цену почти невозможно). При этом у RX 9060 XT вдвое больше вычислительных блоков.

Если кратко, то RX 9050 стоит брать только если она действительно будет стоить заявленные 279 долларов.