AMD выпустила дешёвые 12-ядерные процессоры для домашних компьютеров

Всего компания показала пять новых процессоров долгожданной линейки Ryzen 3000. Все они построены на архитектуре Zen2, которая обеспечивает на 15% более высокую производительность по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Новинки выполнены на базе 7-нанометрового производственного процесса.

Самые бюджетные из них — Ryzen 5 3600 и 3600Х. Их тактовая частота равна 3,6−4,2 гигагерца и 3,8−4,2 ГГц соответственно. Первый процессор будет стоить $200 (почти 12 900 рублей), а второй — $250 (около 16 100 рублей).

Старшая модель линейки — 12-ядерный Ryzen 9 3900Х — оказалась даже лучше Intel Core i9 9920X. По крайней мере, она на 14% быстрее в однопоточных вычислениях, а тепла выделяет на 40% меньше. Стоить процессор будет $499 (примерно 32 100 рублей).