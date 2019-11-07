AMD выпустила мощнейшие процессоры для компьютеров

Первый CPU работает на частотах от 3,8-4,5 ГГц, кэш-память у него составляет 140 МБ, TDP — 280 Вт. У второго процессора характеристики такие: частоты 3,7-4,5 ГГц, кэш-память 144 МБ, TDP 280 Вт.

Оба чипа основаны на архитектуре Zen 2 и производятся по 7-нм техпроцессу. Кроме того, новинки требуют и новый сокет — sTRX4.

Сама AMD утверждает, что процессоры Ryzen превосходят Intel Core i9-9980XE (но почему-то не сравнивают с Core i9-10980XE). Да и стоят они дешевле конкурентного решения. Так, стоимость Ryzen Threadripper 3960X составила $1400, а Ryzen Threadripper 3970X — $2000.