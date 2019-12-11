AMD выпустила новую видеокарту исключительно для дорогого Mac Pro

По сути, новая видеокарта является модификацией Radeon Pro W5700, представленной в прошлом месяце. Она отличается от базовой карты большим объёмом памяти — 16 ГБ — и более высокой производительностью (9,5 TFLOPS против 8,9 TFLOPS).

На сайте AMD Radeon Pro W5700X нет. Найти упоминание о ней можно лишь в пресс-релизе, поэтому, скорее всего, вне Mac Pro её найти будет нельзя.

Пока в конфигураторе на сайте Apple новая видеокарта не указана, но написано, что она скоро станет доступна. Кроме того, в Mac Pro можно будет установить сразу две таких.

Напомним, минимальная цена нового компьютера от Mac равна $6000.