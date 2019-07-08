AMD выпустила процессор уровня флагманского Intel, но вдвое дешевле

Ryzen 5 3600 работает на частотах 3,6-4,2 ГГц. Авторы материала с результатами тестов отметили, что у них в распоряжении имелся производственный образец. Они сравнили, как разные процессоры справляются с рядовыми задачами, работают в играх и программах, включая Adobe Photoshop CC 2019.

В большинстве тестов новинка от AMD оказывалась не хуже или ненамного хуже Core i7-9700K. Хотя были и результаты, где процессор от Intel смотрелся лучше. Впрочем, разница в цене сглаживает недостатки. Также Ryzen 5 3600 всегда показывал лучшие значения, чем Ryzen 7 1700. Если сравнивать его с собственным предшественником Ryzen 5 2600, то новая модель быстрее на 10-20%.