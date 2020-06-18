Компьютеры
Сегодня 14:18
AMD выпустила разогнанные версии настольных процессоров Ryzen 3000 по той же цене
Что у старых моделей
Слухи стали реальностью: AMD всё-таки выпустила разогнанные версии настольных процессоров Ryzen 3000 по той же цене. Они получили суффикс «XT» в названии.
Компания анонсировала три модели, который поступят в продажу в следующем месяце. Они изготовлены по 7-нм техпроцессу, используют архитектуру Zen 2. В общем, всё как у моделей без «XT». Только новинки предлагают прирост производительности. Стартовая стоимость у новых процессоров тоже аналогична тем, что была у старых.
Представлены были 3600XT, 3800XT и 3900XT. Первая и последняя модель получили прирост частоты в режиме Boost на 100 МГц, а 3800XT — на 200 МГц. Компания говорит, что новинки показывают увеличение производительности до 4% по сравнению с предшественниками в однопоточных задачах.
Оценены Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT в $499, $399 и $249 соответственно.