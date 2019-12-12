AMD выпустила самую выгодную видеокарту среднего класса для игр в 1080p

Видеокарта создана на базе 7-нм техпроцесса, имеет 4 или 8 ГБ памяти GDDR6. Поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Как сказано в пресс-релизе компании, Radeon RX 5500 XT обеспечивает в среднем на 13% выше производительности в современных играх по сравнению с конкурентными решениями. Сообщается, что видеокарта позволяет получить до 60+ fps в некоторых играх категории AAA.

А теперь о самом о главном — о цене. Видеокарту выпускают ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX. В продаже она доступна с сегодняшнего дня, 12 декабря. Рекомендуемая цена для 4 ГБ версии видеокарты равна 12 999 рублям, а для 8 ГБ версии — 14 999 рублям.