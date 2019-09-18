AMD выпустила самый быстрый 64-ядерный процессор

У серверных решений Epyc от AMD, по большому счёту, нет конкурентов среди продуктов Intel. Кроме того, стоят они относительно недорого. Например, цена представленного в августе топового 64-ядерного Epyc 7742 — $6950, что для серверного сегмента очень и очень неплохо.

Теперь в серии Epyc появился ещё один процессор. Он — тоже 64-ядерный, но работает на повышенных частотах. Если повышенная базовая частота Epyc 7742 равна 2,25-3,4 ГГц, то у Epyc 7H12 эти показатели следующие — 2,6-3,3 ГГц.

Однако новинку следует сочетать с водяным охлаждением, что не позволит её использовать где угодно.