AMD выпустит новые дешёвые процессоры на старой технологии

Выйдут три новых продукта — Athlon Gold 4100GE, Ryzen 5 4500 и 4100. Наименование выглядит слегка странно. AMD использовала для чипов Zen 2 название Ryzen 3000, а для Zen 3 — Ryzen 5000. Название Ryzen 4000 использовалось для гибридных процессоров (APU) Zen 2 Renoir, которые были предназначены для мобильного сегмента. Модель Athlon Gold 4100GE без сомнения будет APU, а вот Ryzen 5 4500 и 4100 должны быть простыми CPU.

Почему AMD работает над этими моделями именно сейчас, неясно. Однако стоит ожидать, что они будут дешёвыми.