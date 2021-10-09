AMD выпустит новые процессоры Ryzen 7000 раньше времени

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AMD выпустит новые процессоры Ryzen 7000 раньше времениВ компьютерах HP
Стало известно, что компания HP в ближайшее время выпустит моноблок на базе процессоров Ryzen 7000. Такого раннего их появления никто не ожидал.
Ожидалось, что AMD выпустит в ближайшее время APU Ryzen 6000 на базе микроархитектуры Zen3+ и выполненные по 6-нм техпроцессу. Никто не думал, что они могут быть выпущены как серия Ryzen 7000. Эти изменения в названии могут вызвать много путаницы, считают журналисты Videocardz. Однако есть вероятность, что HP хотела написать только «Ryzen 7», а дополнительные нули — просто ошибка.
24- и 27-дюймовые настольные ПК HP All-in-One также будут предлагаться с процессорами Intel Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake;