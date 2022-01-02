AMD выпустит новый бюджетный процессор Athlon

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AMD выпустит новый бюджетный процессор AthlonУже известна его цена
AMD, похоже, выпускает процессор Athlon Gold PRO 4150GE начального уровня на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Он получил архитектуру ядер Zen 2.
AMD уже давно не трогала рынок бюджетных десктопных процессоров. Теперь же компания наконец готовит новое решение начального уровня Athlon.
Сообщается, что AMD Athlon Gold PRO 4150GE будет четырёхъядерным и четырёхпоточным. Базовая частота процессора составит 3,3 ГГц, максимальная — 3,7 ГГц. У чипа будет 4 МБ кэш-памяти второго уровня, TDP составит 35 Вт. У версии «G» TDP может увеличиться до 50-65 Вт. Ещё платформа будет включать третью версию интегрированной графики Vega, а также получит большее количество вычислительных блоков. Кроме того, чип будет совместим с разъёмом AM4 и сохранит поддержку DDR4-3200.
Новый AMD Athlon Gold PRO 4150GE оценили в $118,29.
Источник: Wccftech