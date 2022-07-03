AMD выпустит новый недорогой процессор для старых матплат с сокетом AM4

До сих пор AMD выпустила только одну модель Zen3D с 8 ядрами, которая в целом получил положительный отклик от игрового сообщества и технических обозревателей. Она соответствует процессорам Intel 12-го поколения Core K-серии для игр, но имеет ограниченную производительность в более сложных рабочих нагрузках.

Инсайдер Greymon55 утверждает, что AMD может выпустить ещё один процессор Zen3D, возможно, с менее чем восемью ядрами.

Кроме того, несмотря на скорый запуск сокета AM5, AMD сейчас тестирует процессор Zen4, предназначенный для сокета AM4. И это должна быть недорогая модель. Впрочем, компании ещё нужно принять решение об её серийном запуске.