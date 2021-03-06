AMD выпустит специальные видеокарты для майнинга

Источники утверждают, что нашли в новых драйверах AMD для Linux упоминание неизвестной модели — NV12 без поддержки программных функций VCN (Video Core Next). Ясно, что новая видеокарта будет построена на графическом процессоре Navi 12 на архитектуре RDNA. Использовать её как видеокарту для домашнего компьютера не получится. Скорее всего, новинка будет предназначена для майнинга.

Есть мнение, что в видеокартах для добычи криптовалюты производитель будет использовать отбракованные GPU.

Когда выйдет новая видеокарта AMD и сколько будет стоить, неизвестно.