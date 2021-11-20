AMD выпустит урезанные и недорогие видеокарты

Инсайдер рассказал о видеокартах Radeon RX 6500XT и RX 6400 с 4 ГБ памяти GDDR6. Неизвестно, где были размещены данные о них — на сайте производителя или в интернет-магазине. Если его информация правдива, это значит, что у AMD есть первые графические процессоры RDNA2 с объёмом памяти менее 8 ГБ.

По слухам, обе видеокарты оснащены графическим процессором Navi 24 начального уровня. Этот GPU должен иметь до 16 вычислительных блоков (CU) с 1024 потоковыми процессорами. Это половина от Navi 23. Такой процессор подойдёт для казуальных игр или мультимедиа. Конфигурации RX 6500XT и RX 6400 в настоящее время неизвестны, но можно предположить, что в первой модели будет установлен стандартный графический процессор, а во второй — урезанная версия.

Такие видеокарты в силу своих характеристик должны стоит недорого.