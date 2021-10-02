AMD задержит выпуск самых мощных процессоров Ryzen 5000

Источники сообщили, что Threadripper 5000-й серии будет отложен до следующего, 2022 года. Это стало известно благодаря утечке производителя Gigabyte. Также были обнародованы сведения о конкретных характеристиках модели Threadripper 5990X. Если им верить, у процессора будут 64 ядра, 128 потоков, четырёхканальный контроллер DDR4-3200, 64 линии интерфейса PCI Express 4.0. Ядра процессора аналогичны тем, что были в Threadripper 3990X. К сожалению, рабочие частоты неизвестны.

Появление процессора в следующем году позволяет предположить, что AMD будет использовать в нём улучшенную архитектуру Zen3+ вместо Zen3.