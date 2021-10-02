AMD задержит выпуск самых мощных процессоров Ryzen 5000

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AMD задержит выпуск самых мощных процессоров Ryzen 5000Никаких новых Threadripper до 2022 года
В ноябре 2021 года AMD должна была выпустить процессор Threadripper на архитектуре Zen3, который стал бы самой мощной потребительской настольной моделью. Однако, как оказалось, запуск решили перенести.
Источники сообщили, что Threadripper 5000-й серии будет отложен до следующего, 2022 года. Это стало известно благодаря утечке производителя Gigabyte. Также были обнародованы сведения о конкретных характеристиках модели Threadripper 5990X. Если им верить, у процессора будут 64 ядра, 128 потоков, четырёхканальный контроллер DDR4-3200, 64 линии интерфейса PCI Express 4.0. Ядра процессора аналогичны тем, что были в Threadripper 3990X. К сожалению, рабочие частоты неизвестны.
Появление процессора в следующем году позволяет предположить, что AMD будет использовать в нём улучшенную архитектуру Zen3+ вместо Zen3.