AMD запретила поставлять в Россию процессоры для домашних ПК и игровые консоли Xbox и PlayStation

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AMD запретила поставлять в Россию процессоры для домашних ПК и игровые консоли Xbox и PlayStationЖдем официальных заявлений Sony и Xbox
Компания AMD заявили, что компания приостановила продажу своей продукции на территории России и Белоруссии. В список продукции входят центральные процессоры, потребительские Ryzen и серверные EPYC.
“На основании санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Белоруссии", - заявил представитель AMD. “Это касается всех продуктов AMD и продуктов, которые мы поставляем в Россию и Белоруссию”*.
Из заявления также следует, что под санкции попала и электроника с чипами AMD, то есть под запрет попали уже собранные компьютеры, Playstation и Xbox. Но маловероятно, что компания сможет запретить всем производителям электроники с их чипами поставлять свою продукцию в Россию и Белоруссию.
Источник: PC World