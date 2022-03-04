AMD запретила поставлять в Россию процессоры для домашних ПК и игровые консоли Xbox и PlayStation

“На основании санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Белоруссии", - заявил представитель AMD. “Это касается всех продуктов AMD и продуктов, которые мы поставляем в Россию и Белоруссию”*.

Из заявления также следует, что под санкции попала и электроника с чипами AMD, то есть под запрет попали уже собранные компьютеры, Playstation и Xbox. Но маловероятно, что компания сможет запретить всем производителям электроники с их чипами поставлять свою продукцию в Россию и Белоруссию.