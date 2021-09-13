AMD заявила, что майнеры незначительно влияют на продажи видеокарт

В компании утверждают, что такие рекордные показатели не связаны с криптовалютным бумом. Продажи видеокарт майнерам — не приоритет для AMD. Продукты компании делаются, скорее, для геймером. Представитель AMD считает, что видеокарты серии Radeon 6000 получились очень конкурентоспособными, и потому стали драйвером роста в области графических процессоров.

Кроме того, у AMD оказались успешными серверные устройства с архитектурой CNDA 2. Они приносят дополнительную прибыль из-за высоких отпускных цен.

Финансовый директор также отметил, что дефицит компонентов удалось сделать менее заметным. Сейчас, например, процессоры Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X продаются по ценам, близким к рекомендованным.