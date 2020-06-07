AMD заявила, что видеокарты с 4 ГБ памяти непригодны для новых игр
Он рассказал, что большинство AAA-проектов для компьютеров требуют много видеопамяти (VRAM) для текстур. А некоторые игры и вовсе уже существенно расширили верхние границы для «железа». К тому же игры для нового поколения игровых консолей (Xbox Series X и PlayStation 5) будут разрабатываться с учётом 16 ГБ объединённого объёма видеопамяти.
Несмотря на то, что для некоторых тайтлов всё ещё может хватить 4 ГБ, таких игр остаётся всё меньше, и в ближайшее время среди новых игр таких не будет вообще. Поэтому AMD выступает за лозунг «Game Beyond 4GB» («Игры за рамками 4 ГБ») и призывает всех покупателей игровых видеокарт не рассматривать модели с таким объёмом памяти. В AMD рекомендуют перейти на GPU с 6 или 8 ГБ. Это, например, видеокарты RX 570, RX 580, RX 590 и RX 5000.
Специалист также рассказал, что в компании протестировали некоторые RX 5500 XT модели с 4 и 8 ГБ VRAM в современных играх, таких как Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Ghost Recon Breakpoint и Wolfenstein 2: The New Colossus. И выяснилось, что 4 ГБ памяти в видеокарте значительно ограничивают производительность даже в разрешении 1080p. Разница достигла 19%, а изредка в играх наблюдались микрофризы (кратковременные притормаживания).