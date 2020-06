AMD заявила, что видеокарты с 4 ГБ памяти непригодны для новых игр

Несмотря на то, что для некоторых тайтлов всё ещё может хватить 4 ГБ, таких игр остаётся всё меньше, и в ближайшее время среди новых игр таких не будет вообще. Поэтому AMD выступает за лозунг «Game Beyond 4GB» («Игры за рамками 4 ГБ») и призывает всех покупателей игровых видеокарт не рассматривать модели с таким объёмом памяти. В AMD рекомендуют перейти на GPU с 6 или 8 ГБ. Это, например, видеокарты RX 570, RX 580, RX 590 и RX 5000.

Специалист также рассказал, что в компании протестировали некоторые RX 5500 XT модели с 4 и 8 ГБ VRAM в современных играх, таких как Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Ghost Recon Breakpoint и Wolfenstein 2: The New Colossus. И выяснилось, что 4 ГБ памяти в видеокарте значительно ограничивают производительность даже в разрешении 1080p. Разница достигла 19%, а изредка в играх наблюдались микрофризы (кратковременные притормаживания).