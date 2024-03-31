AMD Zen 5: новая утечка информации о мощных процессорах

Утечка подтверждает, что AMD находится на пути к запуску Zen 5 в конце этого года. Новая архитектура обещает 15-процентное улучшение количества инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественником, Zen 4, благодаря оптимизациям в самих ядрах процессора. Примечательно, что Zen 5 станет первой архитектурой AMD, в которой 16 ядер будут помещаться в один чиплет, что открывает путь к созданию потенциального 32-ядерного флагманского процессора.

Линейка процессоров следующего поколения для настольных ПК, получившая кодовое название Granite Ridge, может похвастаться несколькими интересными моделями. Утечка показывает 6-ядерный процессор с TDP 105 Вт, а также пару «загадочных» 8-ядерных чипов с TDP 170 Вт. Эти мощные процессоры, вероятно, ориентированы на требовательных к производительности пользователей и могут предложить возможности для разгона.

Strix Point, преемник мобильных процессоров Ryzen 8000, выходит на первый план для ноутбуков. По слухам, эти чипы будут иметь до 12 ядер, сочетая ядра Zen 5 и Zen 5c. Интересным аспектом является включение графического движка нового поколения RDNA 3.5. Утечка также указывает на вариант «Strix Point Halo» с высоким TDP 128 Вт, возможно, с дизайном чипсета и мощным интегрированным GPU.

Появилось совершенно новое кодовое название Fire Range, которое, возможно, представляет собой версию Zen 5 существующих мобильных процессоров Dragon Range. Эти процессоры в настоящее время могут похвастаться 16 ядрами в чиплетном дизайне, и, судя по утечке, AMD планирует продолжить эту тенденцию в Zen 5.