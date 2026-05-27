AMD Zen 7 будет выпускаться по новейшей технологии TSMC A14

Опубликовано 27 мая 2026, 16:29
AMD Zen 7 будет выпускаться по новейшей технологии TSMC A14Новый уровень миниатюризации
На очереди к релизу у AMD сейчас процессоры Zen 6, но уже появляются подробности об архитектуре Zen 7. Согласно тайваньским источникам, AMD планирует использовать для нее новейший техпроцесс TSMC под названием A14, что приходит на смену 2-ем.
Чиплеты Zen 7 получили кодовое имя Grimlock. В них сделают упор на ИИ-задачи. Каждый такой блок будет содержать 16 вычислительных ядер.
Среди новых возможностей:
AVX10 — объединяет старые и новые наборы команд для ускорения сложных вычислений.
ACE — специальные команды для работы с матрицами.
FRED — новая модель обработки, что снижает задержки.
ChkTag — защита от уязвимостей памяти.
Также AMD изучает новые способы упаковки чипов. Компания может использовать технологию FOPLP Powertech.
