AMD значительно усилила свои позиции на рынке процессоров

Согласно полученным данным, за последний квартал доля AMD на рынке настольных ПК увеличилась на 5,8%, ноутбуков - на 3,8%, а серверов - на 5,8%. Кроме того, с точки зрения доли доходов, AMD получила 4,1% в настольных компьютерах, 5,1% в ноутбуках и 1,7% в серверах.

Хотя в отчете не названы конкуренты, основным игроком на рынке процессоров, очевидно, является Intel.

AMD объясняет свои высокие показатели успехом процессоров 4-го поколения EPYC и Ryzen серии 7000. Линейка Ryzen 7000, несмотря на необходимость обновления платформы до сокета AM5 и памяти DDR5, оказалась особенно успешной для AMD.

Мировой рынок ПК демонстрирует признаки восстановления, и, учитывая повышенную активность потребителей в праздничный сезон, ожидается, что продажи Intel и AMD останутся высокими.