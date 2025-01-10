Америка обратилась к «энергии земли» для питания ИИ

Ожидается, что указ будет опубликован в ближайшее время и будет направлен на ускорение получения разрешений на проекты в области геотермальной и атомной энергетики. Он также направлен на создание конкурсного процесса для строительства центров обработки данных на федеральных землях.

Стратегия США отвечает растущим потребностям систем искусственного интеллекта в энергии. Чиновники хотят создать приоритетные зоны геотермальной энергии и определить федеральные площадки для крупных центров обработки данных.

Эти объекты должны будут отвечать «стандартам физической и кибербезопасности» и резервировать часть вычислительных мощностей для «национальных исследований в области искусственного интеллекта».

Однако правила могут быть отменены будущей администрацией.