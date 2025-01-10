Компьютеры
Опубликовано 10 января 2025, 23:16
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Америка обратилась к «энергии земли» для питания ИИ

Администрация Байдена продвигает геотермальную энергию для поддержки ИИ
Администрация президента США Джо Байдена планирует упростить процесс получения разрешений на развитие геотермальной энергетики для поддержки инфраструктуры искусственного интеллекта, в частности центров обработки данных.
Америка обратилась к «энергии земли» для питания ИИ
© Ferra

Ожидается, что указ будет опубликован в ближайшее время и будет направлен на ускорение получения разрешений на проекты в области геотермальной и атомной энергетики. Он также направлен на создание конкурсного процесса для строительства центров обработки данных на федеральных землях.

Стратегия США отвечает растущим потребностям систем искусственного интеллекта в энергии. Чиновники хотят создать приоритетные зоны геотермальной энергии и определить федеральные площадки для крупных центров обработки данных.

Эти объекты должны будут отвечать «стандартам физической и кибербезопасности» и резервировать часть вычислительных мощностей для «национальных исследований в области искусственного интеллекта».

Однако правила могут быть отменены будущей администрацией.