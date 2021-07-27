Американцам перестали продавать мощные компьютеры из-за закона об энергопотреблении

Поставки прекратились в Калифорнию, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт и Вашингтон. Новые правила вступили в силу 1 июля 2021 года. С этой даты обновлённые стандарты должны соблюдать настольные компьютеры и игровые ноутбуки. В декабре они распространятся и на мониторы с высокой частотой обновления экрана.

По стандарту, устройства должны потреблять не более 75 киловатт-часов за год. По расчётам, новые стандарты позволят Калифорнии сэкономить более 2,3 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Это эквивалентно сокращению парниковых выбросов на 730 тысяч тонн.