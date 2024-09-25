Американцы перестали покупать компьютеры Mac: данные второго квартала 2024 года

Общий рынок ПК в США вырос на 3,7%. Доля Apple снизилась с 12,7% во II квартале 2023 года до 12,3% во II квартале 2024 года. Apple остается четвертым по величине поставщиком ПК в США, уступая HP, Dell и Lenovo. HP лидирует на американском рынке с 5,01 млн поставок, сохраняя долю рынка 26,5%. Lenovo продемонстрировала наибольший рост среди трех ведущих вендоров: 7,7% роста и 17,2% доли рынка.

Аналитики полагают, что замедление роста Apple может быть связано с тем, что потребители ждут следующей волны моделей MacBook Pro и Mac, которая ожидается в конце этого года.