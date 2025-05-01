Американцы ринулись скупать компьютеры после анонса тарифов Трампа

Ноутбуки показали рост на 26,9%, ПК — на 35,3%, а рабочие станции взлетели на 49,3%. Причина ажиотажа — угроза введения 145% тарифа на импорт из Китая, откуда поставляется большинство комплектующих для ПК.

Покупатели, от частных лиц до компаний, поспешили приобрести устройства до роста цен. Крупные производители, такие как Dell, HP и Lenovo, уже сокращают поставки ноутбуков в США. Дополнительным стимулом стало скорое прекращение поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, вынуждающее пользователей старых ПК обновляться.

Однако IDC предупреждает: этот бум может быть временным. К концу 2025 года спрос может упасть из-за насыщения рынка и роста цен.