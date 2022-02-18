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Американец купил у россиянина видеокарту и получил вместо неё макароны «Красная цена»Вот это «русская смекалочка»
Пользователь Reddit под ником Arcticyclone рассказал, что купил у россиянина три видеокарты Radeon RX 6900 XT и получил вместо них по почте пачки макарон «Красная цена» и российские газеты.
Американец отдал продавцу из Ижевска $3000 (около 230 тысяч рублей). Комментаторы на Reddit предположили, что Ebay ещё может спасти деньги американца и оформить возврат, но сервис указал ему, что окно возврата было закрыто 4 февраля.
Arcticyclone
Также из таможенной декларации Почты России стало ясно, что вес посылки составил 4,9 килограмма. Она была отправлена ещё в декабре и, видимо, очень долго шла до США.
Один из комментаторов Reddit указал, что покупателя «обмакаронили». На это американец предложил ему приобрести макароны, которых у него теперь в избытке, по $273 за пачку.
Источник: Reddit