Американец купил у россиянина видеокарту и получил вместо неё макароны «Красная цена»

Также из таможенной декларации Почты России стало ясно, что вес посылки составил 4,9 килограмма. Она была отправлена ещё в декабре и, видимо, очень долго шла до США.

Один из комментаторов Reddit указал, что покупателя «обмакаронили». На это американец предложил ему приобрести макароны, которых у него теперь в избытке, по $273 за пачку.