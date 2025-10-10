Американская Reflection AI привлекла $2 млрд для конкуренции с китайской DeepSeek

Reflection AI уже собрала команду ведущих специалистов из DeepMind и OpenAI и создала продвинутую платформу для обучения ИИ, которая будет открыта для исследователей.

Компания планирует выпустить собственную языковую модель следующего поколения, обученную на десятках триллионов токенов, в начале 2025 года. Модель будет открыта, доход Reflection AI будет идти от крупных компаний и государств, создающих суверенные ИИ-системы.

Инвесторами последнего раунда стали Nvidia, Sequoia, Lightspeed, Eric Schmidt, Citi и другие. Первая текстовая модель компании выйдет в следующем году, с последующим добавлением мультимодальных возможностей.