Американская Reflection AI привлекла $2 млрд для конкуренции с китайской DeepSeek

Опубликовано 10 октября 2025, 17:001 мин.
Американская Reflection AI привлекла $2 млрд для конкуренции с китайской DeepSeekЧтобы стать открытой лабораторией ИИ
Стартап Reflection AI, основанный в 2024 году бывшими исследователями Google DeepMind, привлёк $ 2 млрд при оценке $ 8 млрд. Изначально компания занималась автономными агентами для программирования, теперь она позиционирует себя как «открытая» альтернатива «закрытым» лабораториям ИИ вроде OpenAI и западный аналог китайских DeepSeek и Qwen.
Reflection AI уже собрала команду ведущих специалистов из DeepMind и OpenAI и создала продвинутую платформу для обучения ИИ, которая будет открыта для исследователей.
Компания планирует выпустить собственную языковую модель следующего поколения, обученную на десятках триллионов токенов, в начале 2025 года. Модель будет открыта, доход Reflection AI будет идти от крупных компаний и государств, создающих суверенные ИИ-системы.
Инвесторами последнего раунда стали Nvidia, Sequoia, Lightspeed, Eric Schmidt, Citi и другие. Первая текстовая модель компании выйдет в следующем году, с последующим добавлением мультимодальных возможностей.