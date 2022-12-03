Американские спецификаторы возложила вину за плавление разъёма RTX 4090 на Nvidia

Если обобщить их заявление, то PCI-SIG явно хочет дать понять, что, по ее мнению, вина за неисправность полностью лежит на производителях. Так, PCI-SIG возлагает вину непосредственно на Nvidia и ее партнеров по производству.

Если вы не в курсе всей этой ситуации, некоторые владельцы RTX 4090 - около 50 по всему миру, по данным Nvidia - сообщили, что разъем 12VHPWR на их картах подвергся перегреву, что привело к расплавлению корпусов разъемов и повреждению кабелей.

Изначально предполагалось, что причиной неполадок являются дефектные адаптеры, но после тщательного анализа выяснилось, что подавляющее большинство неполадки были результатом “ошибки пользователя”, как объяснили в компании. Разъем 12VHPWR очень трудно вставить до конца, а отсутствие "щелчка" при полной посадке также может быть обманчивым. И вот при неполном “втыкании” как раз и происходил перегрев.