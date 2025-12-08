Компьютеры
Аналитики: дефицит оперативной памяти типов DDR4 и DDR5 продлится до 2028 года

Цены на память для компьютеров и ноутбуков могут не снизиться до 2028 года
Согласно последним данным отраслевых экспертов и анонимных источников СМИ, мировой дефицит оперативной памяти типов DDR4 и DDR5 может продлиться до конца 2027 года.
Основная причина — беспрецедентный спрос со стороны индустрии ИИ. Компании, разрабатывающие и внедряющие ИИ-технологии, массово скупают память для своих дата-центров. Они банально готовы платить больше и отвлекают на себя основную часть производства.

Это привело к тому, что на обычных пользователей — тех, кто собирает компьютеры или покупает ноутбуки — памяти просто не хватает, цены уже взлетели, даже в России. Некоторые производители, как, например, Micron, начали уходить с розничного рынка, дабы сосредоточиться на более выгодных корпоративных заказах.

Эксперты, включая генерального менеджера компании Team Group, предупреждают, что производственные мощности загружены полностью и дефицит затрагивает «все типы памяти».

Потребителям, вероятно, придется смириться.

