Аналитики: дефицит оперативной памяти типов DDR4 и DDR5 продлится до 2028 года

Аналитики: дефицит оперативной памяти типов DDR4 и DDR5 продлится до 2028 годаЦены на память для компьютеров и ноутбуков могут не снизиться до 2028 года
Основная причина — беспрецедентный спрос со стороны индустрии ИИ. Компании, разрабатывающие и внедряющие ИИ-технологии, массово скупают память для своих дата-центров. Они банально готовы платить больше и отвлекают на себя основную часть производства.
Это привело к тому, что на обычных пользователей — тех, кто собирает компьютеры или покупает ноутбуки — памяти просто не хватает, цены уже взлетели, даже в России. Некоторые производители, как, например, Micron, начали уходить с розничного рынка, дабы сосредоточиться на более выгодных корпоративных заказах.
Эксперты, включая генерального менеджера компании Team Group, предупреждают, что производственные мощности загружены полностью и дефицит затрагивает «все типы памяти».
Потребителям, вероятно, придется смириться.