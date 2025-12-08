Аналитики: дефицит оперативной памяти типов DDR4 и DDR5 продлится до 2028 года

Цены на память для компьютеров и ноутбуков могут не снизиться до 2028 года

Согласно последним данным отраслевых экспертов и анонимных источников СМИ, мировой дефицит оперативной памяти типов DDR4 и DDR5 может продлиться до конца 2027 года.