Аналитики: производство памяти NAND в 2026-м почти не вырастет. Дефицит сохранится

В первом квартале 2026 года общая выручка пяти ведущих производителей NAND достигла 38,9 миллиарда долларов. Это на 83,7% больше, чем в предыдущем квартале.

Больше всех — на 104,7% — увеличила доход Samsung Electronics. У Micron и SanDisk рост составил 96,7%. У Kioxia — 80,0%. У SK Hynix, показавшей наименьший рост, выручка всё равно поднялась на 44,6%.

По прогнозам TrendForce, во втором квартале 2026 года производители перенаправят мощности на выпуск памяти для серверов. Это позволит «компенсировать слабый спрос со стороны рынка смартфонов и ПК».