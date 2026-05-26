Аналитики: производство памяти NAND в 2026-м почти не вырастет. Дефицит сохранится

Опубликовано 26 мая 2026, 04:10
Аналитики: производство памяти NAND в 2026-м почти не вырастет. Дефицит сохранитсяДо конца года
Согласно отчёту аналитиков TrendForce, крупнейшие производители чипов памяти NAND в 2026 году почти не увеличат объёмы выпуска. Да, из-за аппетитов ИИ-компаний дефицит памяти NAND, скорее всего, продлится ещё год.
В первом квартале 2026 года общая выручка пяти ведущих производителей NAND достигла 38,9 миллиарда долларов. Это на 83,7% больше, чем в предыдущем квартале.
Больше всех — на 104,7% — увеличила доход Samsung Electronics. У Micron и SanDisk рост составил 96,7%. У Kioxia — 80,0%. У SK Hynix, показавшей наименьший рост, выручка всё равно поднялась на 44,6%.
По прогнозам TrendForce, во втором квартале 2026 года производители перенаправят мощности на выпуск памяти для серверов. Это позволит «компенсировать слабый спрос со стороны рынка смартфонов и ПК».