Аналог RTX 3050 за 9 тысяч рублей: стоит ли покупать у китайцев AMD RX Vega 56

По словам эксперта, главная проблема AMD RX Vega 56 состоит в том, что она не держит частоту. Под большой нагрузкой она должна оставаться в районе между 1500-1550 МГц, но в результате находится между 1100 и 1300 МГц. К тому же по умолчанию видеокарта ограничена 265 Вт, что тоже ниже стандартного. И даже со снятым ограничением мощности она не поддерживает необходимую тактовую частоту. Под нагрузкой она в основном поддерживает частоту между 1350 и 1450 МГц. А если попытаться отрегулировать частоту вручную при помощи программ, то видеокарта переходит в безопасный режим и не реагирует ни на какие настройки.

После разгона памяти до 900 МГц (i3-12100, DDR4-3200) со стандартных 800 МГц и снятия ограничений мощности результаты производительности всё равно были ниже ожидаемых: в районе 80-90 к/с.

Наконец, минусом AMD RX Vega 56 является качество сборки. В этой видеокарте все винты были закручены слабо, а после её разборки начала частично слезать краска с корпуса.

Вывод

В целом AMD RX Vega 56 с AliExpress лучше вообще не заказывать. Вместо неё эксперт посоветовал купить RX 5500 XT или RX 5700 XT.