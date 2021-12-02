Англоязычные сайты больше не нужно переводить: Яндекс добавил полезную настройку в поиск

Сейчас в поиске Яндекса доступна почти вся англоязычная Википедия, а также популярные сайты про науку, кино, игры и знаменитостей. Важно то, что в английской Википедии собрано 6,5 млн статей, а в русской — лишь 1,7 млн. Интересен и доступ к Quora.com, где можно найти ответы на 15 млн вопросов.

Теперь в результатах поиска будет переведённый с английского на русский ответ, а рядом — ссылка на источник.

В Яндексе отметили, что начали с англоязычных сайтов, потому что на них приходится 63% всей информации в интернете. Однако в будущем будут развивать и другие языки.