Англоязычные сайты больше не нужно переводить: Яндекс добавил полезную настройку в поиск

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Англоязычные сайты больше не нужно переводить: Яндекс добавил полезную настройку в поискТеперь в результатах всё уже переведено
Яндекс представил новую функцию своего поисковика, которая может облегчить некоторым жизнь. Теперь в результатах поиска есть ответы с англоязычных сайтов, уже переведённые на русский.
Сейчас в поиске Яндекса доступна почти вся англоязычная Википедия, а также популярные сайты про науку, кино, игры и знаменитостей. Важно то, что в английской Википедии собрано 6,5 млн статей, а в русской — лишь 1,7 млн. Интересен и доступ к Quora.com, где можно найти ответы на 15 млн вопросов.
Теперь в результатах поиска будет переведённый с английского на русский ответ, а рядом — ссылка на источник.
В Яндексе отметили, что начали с англоязычных сайтов, потому что на них приходится 63% всей информации в интернете. Однако в будущем будут развивать и другие языки.
Источник: Пресс-служба Яндекса