Анонсирован мини-ПК на базе процессора Intel за 23 тысячи рублей
Речь идёт о модели Pentium Silver N5030, оснащённой четырьмя вычислительными ядрами. Одним из главных недостатков решения является отсутствие поддержки многопоточности. При этом чип оснащается UHD-графикой Intel 605.
Что же касательно размеров корпуса мини-ПК, то его габариты — 125 × 113 × 30 мм. И при таких скромных масштабах, в девайсе получилось разместить оперативную память стандарта LPDDR4 на 8 ГБ и SSD-накопитель на 128 ГБ.
В MINISFORUM GK50 также имеется встроенные модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. По разъёмам ситуация следующая: четыре порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона, слот для microSD, HDMI и DisplayPort.
Прямо из коробки устройство работает на Windows 10 Pro, при этом цена всего комплекта составляет 299 долларов (23 тыс рублей).