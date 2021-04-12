Анонсирован мини-ПК на базе процессора Intel за 23 тысячи рублей

В MINISFORUM GK50 также имеется встроенные модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. По разъёмам ситуация следующая: четыре порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона, слот для microSD, HDMI и DisplayPort.

Прямо из коробки устройство работает на Windows 10 Pro, при этом цена всего комплекта составляет 299 долларов (23 тыс рублей).