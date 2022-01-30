Анонсирован самый быстрый игровой монитор

BOE — это один из крупнейших в мире производителей ЖК-, LED и OLED-панелей. Вчера компания объявила, что совершила прорыв. Она рассказала о 27-дюймовой игровой панели FullHD с частотой обновления 500 Гц+. Время отклика матрицы составляет 1 мс.

Кроме того, BOE анонсировала выход первой 110-дюймовой 8-панели с частотой обновления 120 Гц. Компания пока не предоставила никаких дополнительных подробностей о продуктах. Цену и дату выпуска сообщат позже.

Недавно Nex Computer также представила монитор, который позволяет превратить Android-смартфон в настольный компьютер. Телефон устанавливается в слот рядом с экраном.