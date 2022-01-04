Анонсирована мощнейшая видеокарта NVIDIA на данный момент

Компьютеры
Сегодня в 20:38
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Анонсирована мощнейшая видеокарта NVIDIA на данный моментНа 10% быстрее предыдущей
Сегодня NVIDIA анонсировала новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti. Компания рассказала, чем она отличается от RTX 3090.
Внешне RTX 3090 Ti похожа на RTX 3090. Однако внутри новинка включает в себя 24 ГБ памяти GDDR6X — она на 7,7% быстрее по сравнению с предыдущей моделью.
Пиковая производительность видеокарты составит 40 TFLOPS, а это на 11% выше, чем у RTX 3090. Производительность при работе с трассировкой лучей составляет 78 RT-TFLOPS, а в операциях с использованием тензорных ядер — 320 Tensor-TFLOPS.
NVIDIA не дала подробной информации о частотах, но похоже, что RTX 3090 Ti будет примерно на 10% быстрее, чем RTX 3090 на бумаге.
Сколько будет стоить новинка, неясно. NVIDIA обещает дать более подробную информацию о RTX 3090 Ti в конце этого месяца.
Источник: The Verge