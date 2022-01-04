Анонсирована мощнейшая видеокарта NVIDIA на данный момент

Внешне RTX 3090 Ti похожа на RTX 3090. Однако внутри новинка включает в себя 24 ГБ памяти GDDR6X — она на 7,7% быстрее по сравнению с предыдущей моделью.

Пиковая производительность видеокарты составит 40 TFLOPS, а это на 11% выше, чем у RTX 3090. Производительность при работе с трассировкой лучей составляет 78 RT-TFLOPS, а в операциях с использованием тензорных ядер — 320 Tensor-TFLOPS.

NVIDIA не дала подробной информации о частотах, но похоже, что RTX 3090 Ti будет примерно на 10% быстрее, чем RTX 3090 на бумаге.

Сколько будет стоить новинка, неясно. NVIDIA обещает дать более подробную информацию о RTX 3090 Ti в конце этого месяца.