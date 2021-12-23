Анонсированы сверхбыстрые SSD с интерфейсом PCIe 5.0

Samsung же анонсировала PM1743 PCIe NVMe SSD с шестым пооклением v-NAND. Компания общает для корпоративных пользователей прирост на 30% в энергоэффективности. По данным Samsung, PM1743 может обеспечивать скорость последовательного чтения до 13 ГБ/сек и скорость последовательной записи до 6,6 ГБ/сек. Твердотельный накопитель будет доступен в вариантах от 1,92 ТБ до 15,36 ТБ. На рынке новинки появятся не раньше 2022 года.