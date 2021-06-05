Разработчик антивируса утверждает, что новый способ майнинга является простым и безопасным. До этого многие годы майнерам приходилось рисковать и отключать средства безопасности, говорят в компании. Это действительно так, потому что многое антивирусное ПО ошибочно идентифицирует майнинговые программы как опасные.

Похоже, что система Norton будет использовать «пул» — когда майнеров привносят свои вычислительные мощности, а вознаграждение затем делится между всеми в зависимости от вклада компьютера. Такие «пулы», впрочем, могут отнимать 1% прибыли. Если Norton будет работать по такой модели, то сможет зарабатывать на этом. Кроме того, процесс майнинга энергозатратен, а значит пользователи решения Norton будут получать большие счета за электричество.