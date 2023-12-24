AOC представила 23,8-дюймовый монитор с частотой 100 Гц всего за 74 доллара

Монитор 24E11XH, первоначально стоивший 599 юаней, можно приобрести по более выгодной цене: в рамках ограниченной скидки цена снижена всего до 529 юаней ($ 74).

Но он предназначен не только для игр — это бюджетное устройство охватывает 82% цветовой гаммы NTSC, обеспечивая 16,7 млн цветов с 8-битной глубиной цвета, что подойдет и для работы дизайнера, монитор может похвастаться временем отклика 4 мс GTG и режимом HDR.

Беспокоит напряжение глаз во время марафонских игровых сессий? Этот монитор имеет сертификат TUV с низким уровнем излучения синего света. Благодаря портам HDMI 1.4 и D-Sub, поддержке крепления VESA и различным сюжетным режимам этот монитор адаптируется к любым потребностям.