AOC выпустила большой 4K HDR-монитор всего за 200 долларов

Яркость достигает 300 нит, контрастность — 3500:1, а время отклика — 4 мс. Углы обзора широкие — 178°. В устройстве есть режимы Picture-by-Picture и Picture-in-Picture, чтобы одновременно работать с двумя источниками изображения.

Для удобства работы предусмотрены технологии снижения нагрузки на глаза: снижение мерцания, уменьшение синего света и режим с тёплыми цветами. Монитор поддерживает Adaptive Sync.

Подключение реализовано через два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Подставка регулируется по наклону, а монитор можно повесить на стену с помощью крепления VESA 100×100 мм.