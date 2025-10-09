AOC выпустит игровой монитор U32G4U с 4K 160 Гц и FHD 320 Гц

Для подключения доступны два HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, а также USB‑хаб с четырьмя портами Type‑A, один из которых поддерживает быструю зарядку. Монитор также поддерживает функции для геймеров, включая наложение собственного прицела Dial Point. Управлять настройками можно через ПО AOC G-Menu.

U32G4U выполнен в безрамочном дизайне и оснащён подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота. Продажи начнутся на следующей неделе по цене £340 (примерно 36 тыс рублей).