Компьютеры
Сегодня 20:33
Apple анонсировала третью за осень презентацию
Пройдёт 10 ноября
Этой осенью Apple провела уже две презентации. На одной представила новые планшеты iPad и «умные» часы Watch, а на второй — долгожданные iPhone 12. Теперь слухи о том, что готовится третья презентация, подтвердились: Apple назначила мероприятие на 10 ноября.
Презентация начнётся в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что на мероприятии Apple покажет первый ноутбук на фирменном ARM-процессоре. Переход на собственные чипсеты компания анонсировала летом. Аналитики после этого говорили, что в четвёртом квартале 2020 года начнётся массовое производство 13,3-дюймового MacBook Pro.
Помимо ноутбуков Apple может представить полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio, метку AirTag, а также новый медиаплеер Apple TV. Пока это лишь предположения. Не исключено, что анонс продуктов может быть перенесён на 2021 год.