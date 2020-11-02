Apple анонсировала третью за осень презентацию

Презентация начнётся в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что на мероприятии Apple покажет первый ноутбук на фирменном ARM-процессоре. Переход на собственные чипсеты компания анонсировала летом. Аналитики после этого говорили, что в четвёртом квартале 2020 года начнётся массовое производство 13,3-дюймового MacBook Pro.

Помимо ноутбуков Apple может представить полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio, метку AirTag, а также новый медиаплеер Apple TV. Пока это лишь предположения. Не исключено, что анонс продуктов может быть перенесён на 2021 год.