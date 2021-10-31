Apple без лишнего шума прекратила выпуск компьютеров iMac на процессорах Intel

Теперь покупатели могут выбрать либо 24-дюймовый, либо 27-дюймовый ‌iMac‌. 21,5-дюймовая модель больше не будет продаваться в официальных магазинах Apple. Остальные магазины будут распродавать свои запасы.

iMac, выпуск которого прекращён, стоил $1099. Теперь же линейка будет начинаться с модели стоимостью $1299.

У Apple ещё остались продукты на процессорах Intel. Это, например, 27-дюймовый iMac с 10-ядерным чипом Intel Core i9. Цены на него начинаются с $1799.

Ранее Intel заявила, чтобы была бы не против вернуть Apple в ряды своих клиентов. Компания из Купертино объявила переход на собственные процессоры в прошлом году.